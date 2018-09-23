واشنطن: قادة إيران قتلة والنظام يتهاوى

المصدر: طهران - عواصم، وكالات

عقب ساعات من الهجوم المسلح الذي استهدف عرضاً عسكرياً في الأحواز، جنوب غربي إيران، وخلف عشرات القتلى والجرحى، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رودي جولياني، إن الوضع في إيران يتهاوى، لاسيما مع تصاعد المطالب بتغيير النظام الذي بات تغييره ضرورة ملحة.

وأضاف في تصريحات: «قادة إيران قتلة وفاسدون، وطهران تفعل الشيء الخاطئ من خلال اعتماد سياسة العنف»، منوهاً إلى أن العقوبات الأميركية تؤتي ثمارها شيئاً فشيئاً.

ولفت إلى أن نظام طهران لم يعد يتحكم في الشارع، وأن طهران تفعل الشيء الخاطئ من خلال اعتماد سياسة العنف، معرباً عن أمله في أن «تؤدي المظاهرات التي تتزايد إلى تغيير النظام الإيراني».

وأعلن التلفزيون الإيراني أن هجوماً استهدف عرضاً عسكرياً في الأحواز، ما أسفر عن مقتل 29 وإصابة العشرات، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنوياً بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988.

وشنّت قوات أمن النظام الإيراني حملات دهم واسعة في مدينة الأحواز، عقب الهجوم المسلح على عرض عسكري للحرس الثوري، واعتقلت قوات الأمن عشرات الأحوازيين. وتأتي الحملة القمعية الواسعة بتكليف مباشر من المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

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