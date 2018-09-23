غارة أميركية تقتل 18 إرهابياً في الصومال

المصدر: واشنطن - وكالات

شنّ الجيش الأميركي غارة جوية استهدفت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً من الحركة.

وذكرت قيادة الجيش الأميركي في أفريقيا «أفريكوم»، في بيان أمس، أن الضربة الجوية نفذت في منطقة تقع جنوبي الصومال، بعدما هاجم الإرهابيون قوات أميركية تعمل هناك.

وأضافت أن قوات الحكومة الصومالية المصاحبة للوحدة الأميركية قتلت مقاتلين اثنين آخرين في هذه الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة بأسلحة خفيفة خلال الاشتباك الذي وقع الجمعة الماضي.

وأوضحت قيادة الجيش «الضربة الجوية الأميركية نُفذت ضد الإرهابيين بعد تعرض الجنود الأميركيين وقوات شركائها لهجوم، ونقيّم حالياً ما إذا كان سقط أي جرحى أو قتلى في صفوف المدنيين».

ووقع الاشتباك على بعد نحو 50 كيلومتراً شمال غرب مدينة كيسمايو في إقليم جوبا السفلى.

وقتل الجيش الأميركي 3 من مسلحي الحركة الإرهابية أواخر أغسطس الماضي، خلال ضربة جوية وقعت على بعد 40 كيلومتراً جنوب غربي مقديشو.

ونفذت الولايات المتحدة 22 ضربة جوية، العام الجاري، ضد حركة الشباب التي تتخذ من الصومال مقراً لها.