مون جيه سيعلن نهاية الحرب الكورية خلال العام الجاري

المصدر: سيئول - وكالات

يعتزم رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - ان التوجه اليوم الأحد إلى نيويورك من أجل المشاركة في فعاليات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيعلن عن نهاية الحرب الكورية في غضون العام الجاري.

وينطلق مون إلى نيويورك في زيارة تستغرق خمسة أيام، بعد مراجعة إنجازات زيارته الأخيرة إلى بيونغ يانغ، بحسب ما أوردت اليوم وكالة أنباء (يونهاب) الرسمية.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد اجتماعاً مع نظيره الكوري الجنوبي على هامش فعاليات الجمعية العامة. وبحسب (يونهاب)، يجري في الوقت الحالي الإعداد للقاء القمة الكورية الجنوبية - الأميركية. ويقع على عاتق الرئيس مون مسؤولية ثقيلة تتعلق بمناقشة عملية محددة لنزع السلاح النووي الكوري الشمالي مع ترامب.