ترامب يثير عاصفة جديدة على «تويتر»

المصدر: واشنطن- وكالات

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عاصفة على «تويتر» بعدما انتقد كريستين بليسي فورد، التي تتهم مرشحه إلى المحكمة العليا بالاعتداء عليها جنسياً، لانتظارها سنوات قبل أن تكشف ذلك.

وأدى موقف ترامب هذا إلى ظهور وسم «لماذا لم أُبلّغ (واي أي ديدنت ريبورت)» على تويتر ووصوله إلى المرتبة الأولى في الولايات المتحدة، حيث تراكمت عشرات آلاف التغريدات التي تتضمن شهادات نساء قلن إنهن وعلى غرار فورد التزمن الصمت لفترة طويلة حول تحرش أو اعتداء جنسي تعرضن له.

وكان بين الموقعات أسماء معروفة في حركة أنا أيضاً «مي تو» التي تهزّ الولايات المتحدة منذ عام تقريباً على غرار الممثلتين آشلي جاد وأليسيا ميلانو. والأخيرة هي من أطلقت الوسم الجديد ردّاً على تغريدة لترامب الذي أكد خلالها «لا شك لدي بأنه لو كان الهجوم على الدكتورة فورد بالعنف الذي تقوله، لكانت قُدمت شكوى على الفور إلى السلطات المحلية هي أو أهلها المحبون».