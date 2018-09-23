الصين ترد على العقوبات العسكرية باستدعاء السفير الأميركي

المصدر: بكين - وكالات

استدعت وزارة الخارجية الصينية، أمس، السفير الأميركي في بكين، تيري برانستاد، وسلمته احتجاجاً رسمياً على العقوبات الأميركية المفروضة على الصين لشرائها أسلحة روسية، بحسب ما نقلت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم.

ووقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، مرسوماً للبدء بتنفيذ عقوبات جديدة على هيئة عسكرية صينية. وفرضت واشنطن عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني، لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي سو-25 وصواريخ إس-400 أرض جو.

وقال البيت الأبيض، في بيان، نقلاً عن ترامب: «لقد فوضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية لاتخاذ هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ»​​​. وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا.