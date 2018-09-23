209 قتلى حصيلة غرق العبّارة في تنزانيا

المصدر: تنزانيا - وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق إحدى العبّارات جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا منذ نحو ثلاثة أيام إلى 209 قتلى، فيما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال ناجٍ من داخلها. واستأنفت فرق الإنقاذ عمليات البحث صباح أمس، في محيط هيكل العبّارة الذي لم يزل عائماً على بعد عشرات الأمتار من جزيرة أوكارا، الوجهة النهائية للعبّارة.

وقال وزير النقل إسحق كامويلوي في تصريحات: «لدينا حتى الآن 209 قتلى، 172 منهم تعرف إلى جثثهم أفراد عائلاتهم بينهم 112 نقلهم أقرباؤهم لدفنهم».

ويتساءل كثيرون في تنزانيا ما ستكون عليه الحصيلة النهائية.

وأكد حاكم منطقة موانزا (شمال غرب) جون مونغيلا، أنه يجري إرسال تجهيزات حالياً إلى أوكارا لكي يتسنى قلب هيكل العبّارة الغارقة، وبالتالي تسريع عمليات البحث.