المصدر: واشنطن - وكالات

بدأت الولايات المتحدة تشييد جزء جديد من الجدار الحدودي مع المكسيك الذي تعهد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية لوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطراً أمنياً.

ويغطي الجزء الجديد أربعة أميال (ستة كيلومترات) من حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، التي يبلغ طولها 2000 ميل، كما أنه سيحل مكان سياج موجود بين إيل باسو في تكساس وسيوداد خواريز في المكسيك، وفق ما أفادت الجمارك الأميركية وجهاز حماية الحدود في بيان. وقال رئيس قوة الحدود في قطاع إيل باسو آرون هال إن «الجدار الجديد سيكون أكثر متانة وأكثر فعالية في ردع الداخلين بطريقة غير شرعية».

وأشار إلى أنه سيستبدل بالسياج الموجود حاجزاً حديدياً بطول 18 قدماً (5.4 أمتار) يسمح لعناصر الدوريات بمشاهدة الجانب الآخر من الحدود.