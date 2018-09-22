واشنطن تتوعّد إيران وتؤكد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

المصدر: واشنطن - وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء في المنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز والحركة التجارية في المياه الدولية.

جاء ذلك في رد مباشر على إعلان إيراني بإجراء مناورات عسكرية في مضيق هرمز الأمر الذي أثار استنكاراً واسعاً باعتباره تهديداً لحركة الملاحة في المضيق.

كما وجه بومبيو تحذيراً قوياً لإيران، أمس، مشيراً إلى أن واشنطن ستتخذ إجراءً مباشراً ضد أي هجمات لطهران، متوعداً في الوقت نفسه القوات الإيرانية بالوكالة التي تهاجم المصالح الأميركية. وقال بومبيو: «أبلغنا إيران بأن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة المصالح الأميركية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي».

وأضاف بومبيو: «إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث وستتم محاسبتها». وأشار بومبيو إلى أن إيران تواجه العالم كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم منذ فترة طويلة، ولديها ميليشيات مسلّحة، حزب الله اللبناني، ميليشيات في العراق، يقومون بتسليح الحوثيين في اليمن، وإطلاق الصواريخ على دول الخليج.

وأضاف أنه إذا كانت إيران مسؤولة عن تسليح وتدريب هذه الميليشيات فسنذهب إلى المصدر.



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