تركيا تعتقل عشرات الجنود بينهم ضباط كبار

المصدر: إسطنبول - رويترز

أوقفت الشرطة التركية، أمس، 85 جندياً للاشتباه بصلاتهم بجماعة الداعية فتح الله غولن، في أحدث موجة من حملة التطهير التي طالت عشرات الآلاف في العامين الماضيين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة الأناضول التركية الرسمية أن نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف 110 جنود يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف أنصار غولن في الجيش. وجرى توقيف 85 منهم، في وقت تستمر عمليات البحث عن البقية.

بدوره، قال مكتب كبير مدعي أنقرة إنه أمر باحتجاز 110 عسكريين من سلاح الجو، أمس، للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تقول تركيا إنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016.

وأكّد المكتب أنّ من بين من صدرت الأوامر باحتجازهم في العملية التي شملت العاصمة و15 إقليماً، ثلاثة برتبة كولونيل واثنين برتبة لفتنانت كولونيل وستة برتبة ميجر وثلاثة برتبة كابتن. وأضاف أن جميعهم في الخدمة. وتنفذ السلطات حملات اعتقال من آن لآخر، تستهدف أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016 وقتل خلالها 250 شخصاً. وينفي غولن ضلوعه في المحاولة.