البرازيل تعتقل أكبر مموّلي حزب الله

المصدر: برازيليا - وكالات

أكد مكتب المدعي العام البرازيلي، أمس، أنه تم اعتقال اللبناني أسعد أحمد بركات أحد كبار ممولي ميليشيا حزب الله، المصنف إرهابياً في أميركا.

وذكر المكتب في بيان أن عملاء الشرطة البرازيلية في مدينة فوز دو إيجواسو على حدود مدينة سيوداد ديل إستي في باراغواي قاموا باعتقال بركات، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة بحقه.

ويدير بركات أنشطة إجرامية في «منطقة الحدود الثلاثية» بين كل من الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، وقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه في عام 2004 لتمويله ميليشيا حزب الله، ثم فرضت عقوبات على أخويه حمزة وحاتم في عام 2006.

وكانت الحكومة الأرجنتينية قد بدأت بتضييق الخناق على «منظمة بركات» الإجرامية المرتبطة بحزب الله، في يوليو الماضي، عندما جمَّدت أصول من يُفترض بأنهم يشكلون جزءاً من عشيرة بركات، وفقاً للقانون الجنائي المتعلق بتمويل الإرهاب.