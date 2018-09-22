نقل ألفي مهاجر من مخيمات مكتظة إلى داخل اليونان

المصدر: أثينا - وكالات

ذكرت مصادر متطابقة أنّ الحكومة اليونانية بدأت نقل مئات المهاجرين المقيمين في المخيمات المكتظة في جزيرتي لسبوس وساموس في بحر إيجة، إلى شمال غرب اليونان، بعد احتجاجات على الظروف المزرية فيها. وقال مسؤول في مخيم موريا إنّ حوالى مئة شخص قد نقلوا صباح الجمعة من مخيم موريا في لسبوس إلى مخيم فيليبيادا في إيبيروس، شمال غرب اليونان، والهدف هو نقل 2000 شخص بالإجمال قبل نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف المسؤول أنّ معيار النقل يقضي بإجراء المقابلة الأولى مع جهاز اللجوء.

ولفت مسؤول في المنظمة غير الحكومية إلى أنّ بعضاً من هؤلاء الأشخاص كان يقيم فيه منذ عامين ونصف العام، مشيراً إلى أنّ المخيم كان شديد الاكتظاظ، خصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة.

على صعيد متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اللاجئين والمهاجرين القصّر في الجزر اليونانية المطلة على بحر إيجة.