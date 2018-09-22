واشنطن تعمل على ترتيب قمّة ثانية بين ترامب وكيم

المصدر: واشنطن، سيئول - وكالات

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، إنّ الولايات المتحدة تعمل من أجل ترتيب قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «نعمل من أجل ترتيبها، لكن لا يزال الأمر يتطلب بعض العمل لضمان أن تكون الظروف مواتية، وأن يكون الزعيمان في وضع يمكننا فيه تحقيق تقدم ملموس. وأعرب بومبيو لتلفزيون «إن.بي.سي نيوز» في مقابلة منفصلة، عن أمله في إمكانية عقد الاجتماع في المستقبل القريب.

إلى ذلك، أفاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس، أنّ شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين، سجلت ارتفاعاً كبيراً هذا الأسبوع، الذي اتسم بتغطية إعلامية كثيفة لزيارته إلى بيونغيانغ. وكانت شعبية زعيم وسط اليسار شهدت تراجعاً في استطلاعات الرأي بسبب ارتفاع معدلات البطالة وأسعار العقارات.

وأفاد استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «غالوب كوريا» على عينة من 1001 شخص، أنّ 61 في المئة من الكوريين الجنوبيين باتوا يوافقون على تحركات الرئيس، أي بزيادة 11 في المئة عن الأسبوع الماضي، موضحاً أنّ ذلك جاء نتيجة القمة الثالثة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغيانغ. وأوضح الاستطلاع الذي يناهز هامش الخطأ فيه 3.1 نقاط مئوية، أنّ نسبة الأشخاص الذين لا يوافقون على تحركات الرئيس قد تراجعت تسع نقاط إلى 30 في المئة.