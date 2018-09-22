رئيس الوزراء الفرنسي السابق يترشح لرئاسة بلدية برشلونة

المصدر: إعداد: عبد الهاني عليوات

نشر رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس صورة لأقدامه وهي تطأ أرض مدينة برشلونة، مع تعليق بكلمة واحدة، هي "برشلونة"، ما جعل المحللين يرون أن مسألة ترشيحه لرئاسة مجلس مدينة برشلونة لم تعد محل شك.

وعلقت صحيفة "لوموند" الفرنسية على الصورة بقولها: هي طريقة لبدء ترشيحه رسمياً بعد أسابيع من الزيارات المنتظمة والمطولة إلى المدينة الكاتالونية، والاجتماعات في دوائر الأعمال ومع المثقفين للبحث عن الدعم والتمويل، بالإضافة إلى تشخيص الوضع السياسي الكاتالوني ومشاكل المدينة.

وأضافت "لوموند" أن النائب عن مدينة ايسون الفرنسية في البرلمان الفرنسي والمولود في برشلونة الاسبانية، سيعلن عن قرار ترشحه الثلاثاء المقبل.

وقالت "لوموند" إنها تلقت بيانا من فريق الاتصال لمانويل فالس ببرشلونة، جاء فيه أن "رئيس الوزراء السابق للجمهورية الفرنسية، مانويل فالس، سيعلن الثلاثاء 25 الجاري بمركز الثقافة المعاصرة في برشلونة عن ترشحه للانتخابات البلدية ل برشلونة التي ستجرى في 26 مايو 2019".