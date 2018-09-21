الأمم المتحدة: نصف فقراء العالم من الأطفال

المصدر: نيويورك - د ب أ

أفادت بيانات الأمم المتحدة الصادرة، أمس، بأن نصف مَنْ يعيشون في فقر بجميع أنحاء العالم هم دون الثامنة عشرة من العمر. وصُنف حوالي 1.3 مليار شخص أي ما يقرب من ربع عدد السكان في 104 دول شملتها الدراسة على أنهم فقراء، من بينهم حوالي 662 مليون طفل.

وتتعلق البيانات بقطاعي الصحة والتعليم ومستويات المعيشة، في وقت يفتقد فيه أولئك الذين يعيشون في الفقر للخدمات الأساسية الضرورية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والتغذية الكافية أو التعليم الابتدائي.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، إن مبادرات التنمية الحكومية تعمل على معالجة الفقر في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في الهند، حيث تم انتشال 271 مليون شخص من الفقر بين عامي 2005 و2006 وعامي 2018-2016. وأضاف شتاينر: «على الرغم من أن مستوى الفقر لاسيما بين الأطفال كبير فإن التقدم الذي يمكن إحرازه في معالجته كبير أيضاً».