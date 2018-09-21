خلافات التجارة وحدود أيرلندا تعترض قطار «بريكست»

المصدر: بروكسل - وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس، إنّ أجزاء رئيسة في خطة بريطانيا بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه لن تصلح.

وأكّد أنّ قادة الاتحاد الأوروبي متحدون في رؤيتهم للخطة، إذ ينبغي أن يكون واضحاً أنّ هناك بعض القضايا التي لسنا مستعدين لتقديم تنازلات فيها». بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الاقتراحات البريطانية حول «بريكست» في الشق الاقتصادي ليست مقبولة بوضعها الحالي، لأنّها لا تحترم السوق الموحدة. وقال ماكرون: «نحن اليوم أمام ساعة الحقيقة في شأن بريكست، يجب أن نستخدم الأسابيع المقبلة لكي نحرز تقدماً» مشيراً إلى أنه يتوقع اقتراحات بريطانية جديدة في أكتوبر. في السياق، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأن بريطانيا ستقدم مقترحات جديدة للحفاظ على الحدود الأيرلندية مفتوحة.