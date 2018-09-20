امرأة تطلق النار في ولاية ميريلاند الأميركية وتسقط ضحايا

المصدر: د ب ا

أعلنت السلطات الأميركية اليوم الخميس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة عدة أشخاص في هجوم بالرصاص في ولاية ميريلاند.

ووقع إطلاق النار في مركز توزيع تابع لمجموعة" ريت إيد " في مدينة أبردين، وفقا لمكتب رئيس شرطة مقاطعة هارفورد.

وقال أحد مسؤولي انفاذ القانون أن إطلاق النار توقف، وإن امرأة هي من قامت بإطلاق النار، بحسب قناة "إن بي سي "الاخبارية.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان قد تم القبض على المرأة.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار من جانب اشخاص تقع بشكل متكرر في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إطلاق دعوات لسن قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الاسلحة.