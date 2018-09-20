الشرطة البريطانية توقف صبيين بشبهة التخطيط لأعمال إرهابية

المصدر: د ب ا

ألقت الشرطة في جنوب شرق إنجلترا القبض على صبيين في الخامسة عشرة من العمر اليوم الخميس بشبهة "الإعداد لأعمال إرهابية"، وأشارت إلى أنهما متعاطفان مع "اليمين المتطرف".

وألقت شرطة مكافحة الإرهاب القبض على الصبيين من منزلهما في بلدة رامزجيت الساحلية، قبل أن تنقلهما إلى مركز للشرطة للاستجواب.

وقال مراقب الشرطة نيجل دواك من شرطة مكافحة الإرهاب إنه جرى التخطيط لتوقيفهما مسبقا بناء على معلومات استخباراتية، وأنه لا يوجد تهديد للجمهور.

وأكد: "نحن ملتزمون بالتعامل مع أي، وجميع الأيدولوجيات، التي تشكل تهديدا لأمن وسلامة الجمهور".

وأضاف: "نتعامل مع تهديد اليمين المتطرف بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع أي تهديد آخر".

ولم يذكر بيان الشرطة المزيد من التفاصيل.