بوتين يستعرض مهاراته في الرماية ببندقية كلاشنيكوف جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

استعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء مهاراته في الرماية ببندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف.

وتناقلت وسائل الاعلام العالمية صورا ومقاطع فيديو لبوتين وهو يطلق بضع رصاصات من البندقية أصاب أكثر من نصفها الهدف في الصميم.

وبثّت قناة "روسيا 24" التلفزيونية الرسمية مشاهد لبوتين بدا فيها مرتدياً نظارات واقية وسماعات حامية للأذنين من الضجيج ومصوّبا بدقة على الهدف من منظار البندقية الفضية اللون قبل أن يطلق الرصاصة تلو الأخرى في ميدان الرماية التابع لشركة كلاشنيكوف خارج موسكو.

وقال التلفزيون إن "الهدف وُضع عملياً في أبعد مسافة ممكنة"، مضيفاً إنّ بوتين بدا وكأنه يضغط على الزناد بينما هو يحبس أنفاسه ويراقب نبضات قلبه كما يفعل القناصة المحترفون الذين يفترض بهم أن يضغطوا على الزناد أثناء الفاصل الزمني بين نبضة وأخرى.

وذكرت القناة التلفزيونية أنّ بوتين "أطلق النار خمس مرات وأصاب الهدف في أكثر من نصفها".

ونقلت وكالة فرانس برس عن قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية إن بوتين اختبر بندقية نصف آلية من طراز "اس في سي-380" وهي "بندقية حديثة للغاية مخصّصة لقناصة النخبة الروس".

واشتهرت شركة كلاشنيكوف الروسية لصناعة الأسلحة ببندقيتها الأسطورية "إيه. كيه 47" التي تعتمدها منذ عقود من الزمن جيوش كثيرة وميليشيات في سائر أنحاء العالم.

وفي نهاية أغسطس أعلنت كلاشنيكوف أنها ستخوض غمار السيارات الكهربائية بكشفها عن نموذج أساسي لسيارة كهربائية مستوحى تصميمها من العهد السوفياتي.