واشنطن: إيران الراعي الأكبر للإرهاب في العالم

المصدر: واشنطن - وكالات

أكدت الولايات المتحدة أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتقوم بإذكاء الصراعات في عدد من الدول.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الإرهاب العالمي، الذي نشر أمس، أن إيران ووكلاءها مسؤولون عن إثارة العنف في اليمن وسوريا وأفغانستان والبحرين والعراق ولبنان.

ولفتت إلى وجود أدلة دامغة على تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي في اليمن، وإمدادها بالأسلحة والصواريخ الباليستية. وحذّر المبعوث الأميركي الخاص بشؤون إيران، برايان هوك، من أن إيران تقوم بـ «لبننة الشرق الأوسط»، حيث تقوم ميليشيا حزب الله الموالية لطهران بترهيب الأطراف السياسية.

وأضاف أن «لدى إيران أكبر برنامج صواريخ في الشرق الأوسط، وهي تساعد حزب الله على تصنيع الصواريخ»، معتبراً أن «البرنامج الصاروخي الإيراني تهديد لنا ولحلفائنا». وأشار إلى العقوبات التي أعادت واشنطن أخيراً فرضها على إيران، بسبب عدم التزام الأخيرة ببنود الاتفاق النووي، فضلاً عن أدوارها التخريبية المزعزعة للاستقرار.