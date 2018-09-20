الصين تنفي تدخلها بانتخابات أميركا

المصدر: بكين - أ.ف.ب

أكدت الصين، أمس، أنها لم تمارس «أي تدخل» للتأثير في الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة، وطالبت دونالد ترامب بـ«الاحترام» بعد اتهامه بكين باستهداف ناخبيه من خلال الحرب التجارية الجارية بين البلدين.

ويخوض البلدان منذ عدة أشهر صراعاً جمركياً بدأه ترامب. ويرغب هذا الأخير خصوصاً في الحصول على خفض للعجز التجاري الأميركي مع الصين من خلال انفتاح أكبر للسوق الصيني على السلع الأميركية.

وأعلن البيت الأبيض الاثنين فرض رسوم جمركية إضافية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار سنوياً. وردت بكين بفرض الإجراء ذاته على واردات أميركية بقيمة 60 مليار دولار سنوياً بينها منتجات زراعية وصناعية.

واتهم ترامب الذي يخشى هزيمة الجمهوريين في الكونغرس في انتخابات نصف الولاية بعد اقل من خمسين يوماً، الحكومة الصينية بمحاولة إضعافه سياسياً من خلال استهداف منتجات مصدرها ولايات عادة ما تصوت لحزبه.