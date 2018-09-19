كوريا الشمالية توافق على إغلاق منشآت نووية

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" إن كوريا الشمالية وافقت على إغلاق منشآت نووية بحضور خبراء دوليين.

ووقع الزعيم الكوري الشمالي كيم غونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونغ يانغ.

واتفقت الكوريتان على "إزالة كل المخاطر التي ربما تسبب حروبا في شبه الجزيرة الكورية"، حسبما صرح مون، مضيفا أن "نزع السلاح النووي بشكل كامل لن يكون في المستقبل البعيد جدا".

وقع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي اتفاقا في اليوم الثاني لقمتهما في بيونغ يانغ.

كما وقع وزيرا دفاع البلدين بعد ذلك اتفاقا عسكريا للحد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.