بولندا مستعدة لدفع ملياري دولار لإقامة قاعدة أميركية على أراضيها

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنَ بولندا مستعدّة لدفع ملياري دولار على الأقلّ لإقامة قاعدة عسكرية أميركية دائمة على أراضيها، مشيراً إلى أنّه يدرس بشكل "جدّي جداً" هذا العرض.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك في البيت الأبيض مع نظيره البولندي اندري دودا إن الأخير "عرض علينا أكثر بكثير من ملياري دولار" لإقامة قاعدة عسكرية أميركية في بلاده.

وكان ترامب قال في مستهل لقائه دودا في المكتب البيضاوي إنّ "بولندا مستعدّة للمساهمة بشكل كبير لكي يكون للولايات المتحدة وجود في بولندا"، مضيفا "إذا كانوا مستعدين للقيام بذلك فهذا يعني بأننا سنتكلم بالتأكيد في الموضوع".

وأضاف "نحن ندرس هذا الأمر بشكل جدي جدا".

وأوضح ترامب أنّ الولايات المتحدة ستدرس الطلب البولندي "في المقام الأول من زاوية الحماية العسكرية للبلدين، وكذلك أيضا الكلفة".

ومساء الثلاثاء أعلن البيت الأبيض في بيان أنّ "الولايات المتّحدة تتعهّد النظر في الخيارات المتاحة لتأمين دور أكبر للجيش الأميركي في بولندا، وسوف نكثّف مشاوراتنا لتحديد جدوى هذا الأمر".

وأوضح البيان أن "نتائج هذه الجهود ستسهم في الدفاع ليس فقط عن أوروبا الوسطى والشرقية ولكن أيضا عن التحالف ككل" في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يضم بولندا.

وكان الرئيس البولندي دعا خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الاميركي الى "نشر مزيد من الجنود الاميركيين في بولندا".

وأضاف مخاطبا ترامب "آمل بأن تتخذ قرار نشر المزيد من الوحدات والتجهيزات (...) أرغب في رؤية قاعدة أميركية دائمة في بولندا"، واقترح أن يكون اسمها "فورت ترامب".

وفي حال تمت بالفعل إقامة هذه القاعدة الاميركية في بولندا، فلا بدّ وأن تزيد من التوتر القائم حاليا بين الدول الغربية وروسيا.