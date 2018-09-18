23 قتيلاً في إثيوبيا خلال أحداث عنف شهدتها العاصمة

المصدر: .أديس أبابا - وكالات

أعلن مفوض شرطة إقليم أروميا، المايو إجيغو، أن أحداث العنف التي شهدتها مناطق بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلفت 23 قتيلاً وعشرات المصابين.

وقال إجيغو إن الشرطة اعتقلت 200 شخص يشتبه في تورطهم بأعمال العنف.

وتظاهر العشرات من الإثيوبيين بأديس أبابا، أمس، في عدة مناطق، منها منطقة «أرات كيلو» القريبة من مقر رئاسة الوزراء والبرلمان، احتجاجاً على أعمال العنف التي شهدتها مناطق محيطة بالعاصمة.

وأدان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الأحداث التي خلفت قتلى، وطالب الشرطة بالتعامل مع المخربين.

وقال «آبي أحمد» في بيان نقله التلفزيون الرسمي، أمس: إن العمل التخريبي الجبان الذي نفذته مجموعات في مناطق بإقليم أروميا أسفر عن مقتل ونزوح العشرات.