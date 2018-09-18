عملية إنقاد جوي مثيرة وخطيرة تحبس الأنفاس!

المصدر: البيان الالكتروني

اجتاح إعصار فلورنس الولايات المتحدة وتسبب بضحايا وخسائر كبيرة، وغامر طاقم إنقاد جوي بمروحية وقام بتتبع سيارة يجرفها الفيضان في محاولة خطيرة ومثيرة لانتشالها من وسط تيار الماء الهائج بحسب DW.



وتسببت العاصفة المميتة فلورنس فى هطول المزيد من الأمطار الغزيرة على ولاية نورث كارولينا الأميركية، وعزل مدينة ويلمنغتون وتدمير عشرات الآلاف من المنازل وزيادة مخاطر حدوث فيضانات جارفة مع وصول منسوب المياه فى الأنهار إلى مستوى الفيضان مما أدى إلى حالة من الذعر هيمنت على سكان الولاية. وارتفع عدد القتلى جراء العاصفة إلى 17 قتيلا على الأقل.

وضعفت العاصفة فلورنس، التى ضربت الولاية فى صورة إعصار،، لتتحول إلى منخفض مدارى، وأسقطت أمطارا يصل منسوبها إلى 40 بوصة (مئة سنتيمتر) فى أجزاء من نورث كارولاينا منذ يوم الخميس. وقالت الهيئة الوطنية للطقس إن العاصفة لا تزال تتسبب فى هطول أمطار غزيرة على معظم أنحاء نورث كارولاينا وشرق ساوث كارولاينا .