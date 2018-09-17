إصابة 6 أشخاص إثر انفجار "لاب توب" في مترو أنفاق مدريد

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير اخباري في أسبانيا أن انفجار كمبيوتر محمول " لاب توب" داخل احدى عربات مترو أنفاق العاصمة مدريد أسفر عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خطيرة.

ونقلت صحيفة "ايه بي سي" عن قطاع خدمات الطوارئ أن السيدة التي كانت تحمل الجهاز، بين المصابين.

وانفجر "اللاب توب" فجأة داخل حقيبة الراكبة، صباح اليوم الاثنين، مما أسفر أيضا عن انبعاث كمية كبيرة من الدخان بعربة القطار.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الركاب أصيبوا بالذعر، حيث اعتقدوا أن القطار يتعرض لهجوم.

وقد تم تعليق الخدمة على خط رقم 9 مؤقتا، قبل أن يتم استئنافها بعد فترة قصيرة، وفقا لشركة "مترو دي مدريد"، التي تدير شبكة مترو الأنفاق بالعاصمة الإسبانية.