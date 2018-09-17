الكرملين: لا علاقة لبوتين بالمتهمين في تسميم سكريبال

المصدر: موسكو - وكالات

نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، إن الشخصين المشتبه بتورطهما في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال ليس لهما صلة بالرئيس فلاديمير بوتين أو الكرملين.

وقالت بريطانيا، إن هذين الروسيين هما ألكسندر بيتروف وروسلان بوشيروف واتهمتهما بالشروع في قتل سكريبال وابنته يوليا برش مادة كيماوية على الباب الخارجي لمنزل سكريبال في مدينة سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس.

وفي 6 سبتمبر الحالي، أعلنت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، اتفاقها مع بريطانيا فيما يخص ضلوع روسيا في تسميم الجاسوس السابق سيرجي سكريبال بغاز الأعصاب الـ«نوفيتشوك».

ووجهت بريطانيا أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على سكريبال، في حين رفضت موسكو الاتهام واعتبرته «غير مقبول».