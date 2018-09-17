مئات البلغار يتظاهرون في صوفيا للمطالبة باستقالة الحكومة

المصدر: صوفيا - د.ب.أ

توجه مئات من مواطني بلغاريا الذين يعيشون في الخارج، إلى صوفيا وتجمعوا خارج البرلمان، أمس، للمطالبة باستقالة الحكومة والتغييرات في النظام السياسي.

وذكرت الإذاعة البلغارية، أن عدد المتظاهرين بلغ المئات. ويخطط المتظاهرون لتنظيم ثلاثة أيام من التظاهرات ضد الفساد في بلغاريا، أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.

ويريد النشطاء نظاماً سياسياً جديداً يعتمد على النموذج السويسري - مع تركيز أكبر على الاستفتاءات التشريعية - وإدخال نظام التصويت الإلكتروني.

كما أنهم يريدون أن يتم انتخاب جميع مناصب القيادة مباشرة والقدرة على استدعاء السياسيين المنتخبين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الانتهاكات منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

ومن المقرر تنظيم احتجاج مماثل يوم الأربعاء خارج المفوضية الأوروبية في بروكسل.

ومن المتوقع وصول المزيد من المتظاهرين من بريطانيا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.