مارك زوكربيرغ تنافسي ومهووس بأول إمبراطور روماني

كشفت مجلة «نيويوركر» الأميركية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالرئيس التنفيذي لموقع «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، لا سيما روحه التنافسية، وهوسه بأول إمبراطور روماني أغسطس قيصر.

وقد تبين أن زوكربيرغ لا يقبل الخسارة بسهولة، فقبل سنوات عدة كان يلعب مع ابنة صديق له في الثانوية لعبة «سكرابل» خلال رحلة على طائرة للشركة عندما كادت الفتاة أن تفوز، ولشدة غضبه قام على الفور بكتابة برنامج كمبيوتر يسمح له بالتغلب عليها، عبر البحث عن كل الكلمات الممكنة للحروف.

وأفادت الفتاة في حديث مع المجلة أن: «الجميع من حولنا كان يأخذ جانباً واحداً منا: الفريق البشري والفريق الآلي»، عندما حطت الطائرة منهية اللعبة قبل أوانها، كان زوكربيرغ متقدماً بشكل طفيف.

ووفقاً للمجلة، يفضل زوكربيرغ البالغ من العمر 34 عاماً وزوجته بريسيلا تشان ألعاب الطاولة على مشاهدة التلفزيون، ويحتفظان بلعبة تدعى «ريكوتشت روبوتس» في غرفة الجلوس. وتنقل عن زوكربيرغ قوله إن تلك اللعبة شديدة التنافسية ونحن نلعب مع الأصدقاء، وأحدهما عبقري في تلك اللعبة، واللعب معه يثير الغضب.

كما تنقل عن موظف سابق في «فيسبوك» عن لعبة «الريسك» التي يمارسها مع زوكربيرغ، إن هذا الأخير كان يختبر بطريقة عدائية استراتيجيات اللعبة، محاولاً طريقة نفسية لهزيمة خصمه في اللعب.

وأفيد أن زوكربيرغ متأثر بقوة بأول إمبراطور لروما أغسطس قيصر، الذي تولى السلطة بعمر 18 عاماً وحكم بقبضة حديدية، وأقام الإمبراطورية الرومانية بغزوه مصر وإسبانيا وأراضي في أوروبا الوسطى. وأفاد زوكربيرغ أنه أمضى معظم شهل العسل عام 2012 في روما مع زوجته برسيلا بين تماثيل هذا الإمبراطور لالتقاط الصور، حتى أنهما اسميا ابنتهما الثانية أغسطس.