بوتين يشجّع الروس على الإنجاب

بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جامداً كالتمثال منفصلاً تماماً عن الواقع، وهو يقف إلى جانب أفراد من كبرى عائلات البلاد، أثناء التقاط صور احتفالية داخل قصر الكرملين بموسكو، حيث قدم للعائلات وسام المجد الأبوي كمحاولة من قادة البلاد تشجيع الروس على إنجاب المزيد من الأطفال، وعكس التراجع السكاني.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، استضاف بوتين العائلات داخل قاعة ألكسندر في قصر الكرملين، مقدماً لهم باقات من الورود إلى جانب وسام المجد الأبوي.

وحاول بوتين أن يبدو مبتهجاً بجانب الأسر الخجولة التي جاءت من أنحاء موسكو وكالينينغراد وكورغان وستافروبول وجمهورية موردوفيا وجمهورية خقاسيا وجمهورية ساخا (ياقوتيا)، لكن صوره بدت غريبة ، وكأنه خارج الجمع.

وأظهرت معظم الصور بوتين مشدوداً منفوخ الصدر ويرسم ابتسامة باهتة، كما لو أنه يقف بمفرده وسط الرجال والنساء والأطفال الذين انتظروا بخجل التقاط صورهم.

وتعتبر تلك المناسبة ضمن النشاطات التي تحتفي بها الدولة لتشجيع مؤسسة العائلة وتربية الأطفال وعكس التراجع السكاني في البلاد، حيث تعاني روسيا من تراجع حاد منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، يصل بالمعدل إلى 0.5% سنوياً.