بومبيو: كيري يقوّض سياسة أميركا تجاه إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، انتقادات حادة لسلفه جون كيري، بسبب لقائه مسؤولين إيرانيين في محادثات عبر قنوات خلفية، واتهمه بمحاولة تقويض سياسة إدارة الرئيس دونالد ترمب حيال طهران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي: «ما فعله الوزير كيري غير لائق وغير مسبوق.. ما كان يجب عليه أن يشارك في هذا النوع من السلوك. الأمر لا يتسق مع طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة كما أمر بها هذا الرئيس. الأمر تخطى كونه غير لائق».

وأضاف بومبيو: «هذا وزير سابق للخارجية يتواصل مع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم ووفقاً لما يقول.. كان يتحدث معهم.. كان يقول لهم أن ينتظروا إلى أن ترحل هذه الإدارة. لا يمكن أن تجد سابقة لمثل هذا الأمر في التاريخ الأميركي».