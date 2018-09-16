مناورات روسية في بحر اليابان

المصدر: موسكو - أ.ف.ب

أجرت القوات الروسية المشاركة في أكبر مناورات عسكرية في البلاد على الإطلاق، أمس، تدريبات في بحر اليابان، رغم قلق طوكيو إزاء تعزيزات عسكرية روسية في المنطقة. ووصف وزير الدفاع سيرغي شويغو، المناورات، بأنها التدريبات الروسية الأكبر على الإطلاق. كما تجرى المناورات في سيبيريا وأقصى شرق منطقة الهادئ، ويشارك فيها جنود صينيون.

وقامت القوات المسلحة، أمس، بمحاكاة لسيناريو سيطرة غواصات على منطقة شاطئية في قاعدة كليرك العسكرية للتدريب على شبه جزيرة في منطقة بريموريي الواقعة في أقصى الشرق، بدعم من الطيران والمدفعية. وعبّرت اليابان عن القلق إزاء التعزيزات العسكرية الروسية في المنطقة، لاسيّما في سلسلة جزر كوريل التي تطالب طوكيو بأربع منها في نزاع يعود إلى الحرب العالمية الثانية حال دون توقيع الدولتين على معاهدة سلام.