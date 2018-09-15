الأمن التركي يقمع عمال مطار إسطنبول

المصدر: إسطنبول - أ.ف.ب

أطلقت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع، أمس، على عمال بناء في مطار إسطنبول الجديد يحتجون على ظروف عملهم الخطرة، في المنشأة التي من المقرر أن تفتتح الشهر المقبل، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.

وأضرب مئات العمال احتجاجاً على ظروف العمل، وفق وكالة «دي إتش إيه» الخاصة للأنباء. وتجمّع عدد من العمال في الموقع، إلا أنّ قوات الأمن فرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولم يصدر رد فعل فوري من الحكومة التركية على ذلك.

ويعد المطار الجديد أحد مشاريع الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة للمدينة. ويقع المطار على البحر الأسود، وهو قادر على التعامل مع 90 مليون مسافر سنوياً في البداية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 150 مليوناً بحلول 2023.

ولترويج المطار هبطت طائرة أردوغان في يونيو الماضي قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، إلّا أنّ تقارير تحدثت عن عدد كبير من الوفيات في موقع البناء، حيث يعمل نحو 35 ألف شخص على مدار الساعة لإنهاء العمل في الوقت المحدد لافتتاحه أواخر أكتوبر المقبل.