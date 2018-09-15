عقوبات أميركية مرتبطة بإيران على شركتين في تايلاند وماليزيا

المصدر: واشنطن - وكالات

ذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت، أمس، عقوبات مرتبطة بإيران على شركة طيران مقرها تايلاند، تقول واشنطن إنها قدمت خدمات لشركة طيران إيرانية تتهمها أميركا بدعم الأنشطة الإرهابية التي توجهها الحكومة الإيرانية، كما عدلت عقوبات على شركة للسياحة مقرها ماليزيا. وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة ماي أفييشن في بانكوك، وشركة ماهان للسفر والسياحة في كوالالمبور.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن شركة «ماي أفييشن» المحدودة، ومقرها في بانكوك، تقدم خدمات شحن لشركة طيران ماهان إير، تتضمن حجوزات للشحن، إضافة إلى خدمات حجز للركاب.