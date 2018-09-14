الفلبين .."مانغخوت" يقترب و10 ملايين شخص مهددون

المصدر: د ب ا

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة شمالي الفلبين اليوم الجمعة، في الوقت الذي استمر فيه إعصار "مانغخوت" على قوته قبل الوصول إلى اليابسة، مما أدى إلى إجبار الالاف على الفرار من منازلهم.

وتم إلغاء عشرات الرحلات المحلية والدولية حتى يوم بعد غد الاحد، في حين تقطعت السبل بنحو 40 ألف راكب في موانئ مختلفة شرقي، ووسط الفلبين، بعد تعليق السفر الجوي. وتعطلت الدراسة والعمل في المصالح الحكومية اعتبارا من اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية أن "مانغخوت" هو أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، مصحوبا برياح بلغت أقصى سرعة لها 205 كيلومترات/ساعة، وزوابع بسرعة 255 كيلومترا/ساعة.

وأضافت الهيئة أن الاعصار يتحرك من الغرب صوب الشمال الغربي، بسرعة 20 كيلومترا/ساعة، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة صباح غد السبت، في إقليمي كاجايان أو إيزابيلا شمالي البلاد.

وقال ادجار بوساداس، المتحدث باسم المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث: "ستعمل جميع فرق الطوارئ طوال الليل حيث من المتوقع أن يصل الاعصار إلى اليابسة في أي وقت بين الثانية والخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)"، مضيفا "يمكننا إرسال المزيد من المساعدات إذا ما احتاجنا ذلك".

ومن المتوقع أن يتضرر 5.2 ملايين شخص على الاقل بسبب الاعصار في زيادة عن تقرير سابق توقع تضرر 4.3 ملايين.

وذكرت لجنة الصليب الاحمر الفلبينية أن العدد يمكن أن يصل إلى عشرة ملايين.

وكانت السلطات الفلبينية بدأت أمس الخميس إجلاء أكثر من 800 ألف شخص من منازلهم، بعد أن واجهوا مخاطر كبيرة، لاسيما في المناطق الساحلية، وسط مخاوف من هبوب عواصف قوية.

ويضرب الفلبين 20 إعصارا سنويا في المتوسط، مما يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى مختلفة.

وكان واحد من أقوى الاعاصير التي ضربت البلاد في السنوات الاخيرة، وهو الاعصار "هايان"، أودى بحياة 6300 شخص، وأدى الى نزوح أكثر من أربعة ملايين، في نوفمبر 2013.