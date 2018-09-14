الطلاق .. كلمة السر في حادث مقتل 5 أشخاص بكاليفورنيا

المصدر: ا ف ب

أعلنت الشرطة الاميركية أمس الخميس أن المسلح الذي قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار كان في خضم اجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الاخرين لا تزال مبهمة.

وصرح دوني يونغبلود مسؤول شرطة منطقة كيرن خلال مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس انجلوس "يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدا".

وتابع يونغبلود أن مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عاما) كان في خضم اجراءات طلاق وأن زوجته بيترا كاساريز تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الاملاك بين الزوجين.

وقال إن كاساريز حضر الاربعاء مع زوجته الى شركة للشحن البري. وتشاجر الزوجان مع رجل كان موجودا في المكان ثم أرداه خافيير قبل أن يوجه سلاحه الناري ضد زوجته ويلاحق رجلا ثالثا ويقتله.

بعدها توجه خافيير الى منزل في بيكرزفيلد حيث قتل امرأة في ال31 ووالدها.

وأضاف يونغبلود أن خافيير استولى تحت تهديد السلاح على سيارة امرأة كانت فيها مع طفلها لكن سمح لهما بالرحيل قائلا إنه "ليس رجلا شريرا".

وأقدم خافيير على الانتحار عندما لحقت به الشرطة أمام متجر. ونشرت الشرطة تسجيل فيديو للمشهد من كاميرا مثبتة على أحد عناصرها.

وعملية إطلاق النار هي الثالثة الاكثر دموية في الولايات المتحدة هذا العام بعد الاعتداء في مدرسة باركلاند (فلوريدا) حيث قتل 17 شخصا في فبراير الماضي وإطلاق النار في مدرسة في سانتا-فيه (تكساس) في مايو والذي راح ضحيته عشرة أشخاص.

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