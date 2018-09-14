زعماء العالم يودّعون صانع السلام كوفي عنان

المصدر: أكرا - د.ب.أ

أكمل زعماء العالم، أمس، توديعهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، خلال حفل تأبين رسمي بمسقط رأسه غانا. وقالت أرملة عنان، ناني ماريا، عن الحائز جائزة نوبل للسلام، الذي توفي في 18 أغسطس الماضي عن عمر ناهز ثمانين عاماً: «لقد تحدّانا جميعاً للعمل من أجل عالم أفضل». ودُعي نحو ألفي ضيف، من بينهم أبناء عنان وأحفاده، والرئيس نانا أكوفو-أدو، وأرملة الزعيم نيلسون مانديلا، غراسا ماشيل، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكبار الضباط العسكريين، ودبلوماسيون بارزون، وشخصيات من جميع أنحاء العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: «مثل عدد قليل في زماننا هذا، تمكّن كوفي عنان من جمع الناس معاً، وإشعارهم بالراحة وتوحيدهم نحو هدف مشترك من أجل إنسانيتنا المشتركة». وأضاف غوتيريس: «كان كوفي عنان شجاعاً ناطقاً بالحق في وجه السلطة، فيما كان يُخضع نفسه لتدقيق ذاتي مكثف»، ووصفه بأنه زعيم عالمي استثنائي. ووصف رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، عنان بأنه ساحر وبليغ ولطيف ومتواضع وصانع سلام ودبلوماسي مثالي.

إلى ذلك، ترأست معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، وفد الدولة المشارك في مراسم تشييع جنازة كوفي عنان. وقدّمت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي تعازي قيادة دولة الإمارات إلى رئيس غانا خلال اللقاء الذي عُقد بينهما قبل مراسم تشييع الجنازة. وضم وفد الإمارات المشارك في مراسم التشييع خليفة الزعابي، سفير الدولة في غانا.