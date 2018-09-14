غوتيريس: أميركا تفقد تأثيرها

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنّ الولايات المتحدة تفقد تأثيرها في الأحداث العالمية. وأضاف المسؤول الأممي في مقابلة نشرت، أمس: «أعتقد أنّ القوة الناعمة للولايات المتحدة تتقلّص في الوقت الحاضر»، مشيراً إلى أنّ هذا أمر خطر، لأنه لا توجد وسيلة لحل معظم المشكلات في العالم من دون الولايات المتحدة.

ولم يذكر غوتيريس بالاسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتهج سياسة «أميركا أولاً» منذ توليه السلطة. وقد اعترضت إدارة ترامب على تدخل الولايات المتحدة في الاتفاقيات الدولية، ومن بينها الاتفاق النووي الإيراني، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، واتفاق باريس بشأن المناخ.

ووصف غوتيريس، وهو من أشد المدافعين عن اتفاق باريس، تغير المناخ في خطاب ألقاه يوم الاثنين الماضي، بأنه «التحدي الأكبر في عصرنا»، وحث قادة العالم على العمل، ودعا إلى رد فعل متعدد الأطراف للتصدي للقضية. وقال إنه سيضغط على زعماء العالم بشأن تغير المناخ في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها في 18 الجاري.