الفلبين تطلب من ملايين الأشخاص مغادرة منازلهم

المصدر: الوكالات

طلبت السلطات الفلبينية من ملايين الأشخاص ممن هم في مسار إعصار " مانغجوت " القادم من الساحل الشمالي الشرقي للبلاد الاستعداد لإخلاء منازلهم تحسبا لحدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمواج مد عاتية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المحلية روجيليو سيندينج اليوم إن عمليات الإجلاء الوقائي جارية في البلدات الساحلية والقرى المعرضة لهذا الإعصار موضحا أن البلاد ستشرع في المزيد من عمليات الإخلاء.

كان مكتب الأرصاد قد قال إن إعصار " مانغجوت " يحمل رياحا تسير بسرعة 205 كيلومترات في الساعة وزوابع بسرعة 255 كيلومترا في الساعة ويتحرك صوب الفلبين بسرعة 20 كيلومترا في الساعة .

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يصل الإعصار إلى أراضي مقاطعة كاجايان على بعد 416 كيلومترا شمال مانيلا يوم السبت.