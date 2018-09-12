روسيا تطلق أضخم مناورة بمشاركة 300 ألف عسكري

المصدر: ■ موسكو - وكالات

احتضنت روسيا أضخم مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة، أمس، بمشاركة أكثر من 300 ألف عسكري من الجيوش الروسية والصينية والمنغولية، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحلف الأطلسي «الناتو» وموسكو.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على موقعها الإلكتروني، أن المناورات تهدف إلى تحسين مستوى مهارات هيئات الإدارة العسكرية، في التخطيط والتنسيق والتحضير والتنفيذ، مشيرةً إلى أنها ستشمل كذلك تدريب القوات الجوية والدفاع الجوي والطيران البعيد المدى وطيران النقل العسكري.

وأفاد المصدر بأن هذا التدريب، الذي سيجرى خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 سبتمبر الجاري، ستحتضنه مساحات شاسعة من سيبيريا ومناطق أخرى تقع في أقصى شرقي روسيا.

ويشارك في العرض نحو 300 ألف عسكري وأكثر من ألف طائرة عسكرية و36 ألف دبابة ومركبة قتالية، إضافة إلى أسطولين روسيين و80 سفينة.

وسبق لموقع «ميليتري تايمز» الأميركي، المختص في شؤون الدفاع، أن أفاد بأن المناورات الروسية تعد أكبر استعراض للقوة تشهده البلاد منذ نحو 40 عاماً.

وذكرت تقارير إعلامية أن الصين أرسلت 3200 جندي للمشاركة في «فوستوك 2018» أو «شرق 2018».