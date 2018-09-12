واشنطن توجه تحذيراً شديد اللهجة لطهران

المصدر: (د ب أ)

حذرت الولايات المتحدة إيران، الثلاثاء، بأنها سترد بسرعة وبحزم للدفاع عن حياة الأميركيين في حال وقوع أي هجوم ينتج عنه إصابة أميركيين أو إلحاق أضرار ببعثات ومنشآت الولايات المتحدة فى العراق .

وقال البيت الابيض، في بيان صدر عنه الثلاثاء، إنه "خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا هجمات مهددة للحياة في العراق، بما في ذلك قنصلية الولايات المتحدة في البصرة ومجمع السفارة الأميركية في بغداد".

وتابع أن إيران " لم تتحرك لوقف هذه الهجمات التي ينفذها عملاؤها في العراق، والتي تقوم بدعمهم بالتمويل والتدريب والأسلحة".

"الولايات المتحدة ستحمل النظام في طهران مسؤولية أي هجوم يسفر عن وقوع إصابات بين أفرادنا أو إلحاق ضرر بمنشآت حكومة الولايات المتحدة.

وتابع: أميركا سترد بسرعة وبشكل حاسم دفاعا عن أرواح الأميركيين".

وقال الجيش العراقي إن ثلاث قذائف مورتر سقطت يوم الجمعة داخل المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد حيث توجد السفارة الأميركية ولكنها لم تسبب أي إصابات أو أضرار.

وتقع القنصلية الأميركية في البصرة قرب المطار الذي تعرض لهجوم بصواريخ يوم السبت. ولم تشر الأنباء إلى وقوع أضرار أو ضحايا.