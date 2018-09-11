وود وورد يكشف أسرار ترامب في البيت الأبيض

المصدر: د ب ا

نشر اليوم الثلاثاء كتاب "الخوف، ترامب في البيت الأبيض" للصحفي الأمريكي بوب وودورد الذي اشتهر عبر كشف فضيحة ووترغيت التي انتهت باستقالة الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.

كشف المؤلف في كتابه عددا من أسرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسرته.

وتحدث الكاتب في أكثر من 400 صفحة عن الأساليب والطرق غير المعتادة بل وربما تصنف على أنها خطيرة التي يدير بها ترامب أهم حكومة في العالم.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد نشرت مقتطفات أولى من الكتاب الأسبوع الماضي.

يصف وود وورد الوضع داخل البيت الأبيض بكلمات شديدة وتحدث عن "فوضى" و "عدم انضباط" وقال إن موظفين رفيعي المستوى مثل المستشار الاقتصادي السابق لترامب، جاري كون، كانوا يتعمدون إخفاء وثائق عن ترامب من شأنها أن تدفعه لاتخاذ قرارات مصيرية غير سليمة.

ويقول المؤلف في كتابه إن ترامب أراد على سبيل المثال في يناير الماضي نشر خبر عبر تويتر يأمر من خلاله أهالي الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية بالعودة للبلاد وهو خبر كان سيعَد إشارة إلى أن الولايات المتحدة بصدد توجيه ضربة وشيكة ضد كوريا الشمالية وربما تسبب في ردود فعل مأسوية من جانب كوريا الشمالية.

ويؤكد المؤلف أن السناتور ليندسي غراهام أقنع ترامب بعدم نشر هذه الرسالة.

ونقل وود وورد عن راينس بريبوس، أول كبير لموظفي البيت الأبيض في حكم ترامب، قوله: "إذا وضعنا حية وفأرا ونسرا وأرنبا وسمكة قرش وفقمة في حديقة حيوان بدون أسوار فإن الأمر سيصبح كريها ودمويا، هذا هو ما يحدث".

وحسب وود وورد فإن الرئيس الحالي لموظفي البيت الأبيض قال عن علاقات أميركا التجارية بكوريا الجنوبية: "الرئيس لا يفهم حقا شيئا من ذلك، لا يعرف عما يتحدث".

كما تطرق المؤلف في مقطع من كتابه للحالة الصحية للرئيس وقال إن الطبيب الشخصي لترامب، رون جاكسون، الذي أقيل من منصبه بالفعل، أوصى بخفض الضغط النفسي على ترامب وخفض عدد مقابلاته اليومية إلى القدر الضروري الذي لا بد منه.