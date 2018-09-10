مشاركة صينية غير مسبوقة بمناورة بحرية أسترالية

المصدر: كانبيرا ـ رويترز

تشارك الصين في أكبر مناورة بحرية أسترالية مع اشتراك أكثر من ثلاثة آلاف فرد من 27 دولة في تدريب قبالة ميناء داروين الشمالي الاستراتيجي.

وتستضيف مناورة كاكادو 23 سفينة وغواصة من دول عبر منطقة المحيطين الهندي والهادي من أجل تحقيق تآلف فيما بينها مما يساعد على منع وقوع صراع في المياه الدولية وتنسيق جهود الإغاثة عند وقوع كوارث. وقال الأميرال جوناثان ميد قائد الأسطول الأسترالي للصحافيين في مقابلة تلفزيونية في داروين أن هناك مزايا متبادلة في بناء تفاهم وثقة خلال المناورة.

وتستمر هذه المناورة المشتركة حتى السبت المقبل ويدعمها سلاح الجو الملكي الأسترالي وتضم 21 طائرة.