(فيديو) ترامب يصف العرض العسكري لكوريا الشمالية بـ "البيان الإيجابي"

قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن العرض العسكري الذي أجرته كوريا الشمالية "بيان كبير وإيجابي للغاية".

وذكر ترامب في تغريدة عبر تويتر: "لقد نظمت (كوريا) الشمالية للتو استعراضها احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيسها، من دون العرض التقليدي للصواريخ النووية".

وأضاف أن الموضوع الرئيسى للعرض "هو السلام والتنمية الاقتصادية".

ثم شكر ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائلا: "لا يوجد شيء مثل حوار جيد من شخصين يشبه كل منهما الآخر !".

North Korea has just staged their parade, celebrating 70th anniversary of founding, without the customary display of nuclear missiles. Theme was peace and economic development. “Experts believe that North Korea cut out the nuclear missiles to show President Trump......