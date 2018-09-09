(فيديو) ترامب يصف العرض العسكري لكوريا الشمالية بـ "البيان الإيجابي"

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن العرض العسكري الذي أجرته كوريا الشمالية "بيان كبير وإيجابي للغاية".

وذكر ترامب في تغريدة عبر تويتر: "لقد نظمت (كوريا) الشمالية للتو استعراضها احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيسها، من دون العرض التقليدي للصواريخ النووية".

وأضاف أن الموضوع الرئيسى للعرض "هو السلام والتنمية الاقتصادية".

ثم شكر ترامب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قائلا: "لا يوجد شيء مثل حوار جيد من شخصين يشبه كل منهما الآخر !".