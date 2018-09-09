حريق جديد يلتهم غابات كاليفورنيا

المصدر: كاليفورنيا - أ.ف.ب

تتواصل الجهود لإخماد حريق غابات جديد في شمال كاليفورنيا، أتى على حوالي 10 آلاف هكتار من الأراضي خلال يومين. والحريق الذي أطلق عليه «حريق دلتا» هو الأخير في سلسلة الحرائق التي اجتاحت المنطقة هذا الصيف، وقال المسؤولون إنه متعمد.

وأغلقت السلطات طريقاً سريعاً رئيسياً، وأصدرت أوامر بإخلاء المناطق الواقعة في مسار الحريق.

وأُعلن عن اندلاع الحريق أولاً في منطقة ليكهيد على بعد 240 كيلومتراً شمال سكرامنتو عاصمة الولاية وفي قلب غابة شاستا-ترينيتي الوطنية.

وأغلقت السلطات جزءاً كبيراً من الطريق السريع الرئيسي انترستيت-5 الممتد على طول الساحل الغربي من كندا إلى المكسيك، لتجنيب السائقين النيران.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء في ثلاث مقاطعات مهددة بالنيران، فيما بذل عناصر الإطفاء مساعي لاحتواء الحريق. وشاركت في الجهود أيضاً طائرات ومروحيات مزوّدة بمدافع ماء. ونشر أكثر من 1500 شخص لمكافحة الحريق الذي واصل امتداده شمالاً.

واندلع «حريق دلتا» على بعد حوالي 40 كيلومتراً من موقع اندلاع «حريق كار»، الذي استعر لستة أسابيع في وقت سابق هذا الصيف، مودياً بأرواح ثمانية أشخاص بينهم ستة إطفائيين ومدمراً أكثر من 92 ألف هكتار من الأراضي.