قمة روسية كورية شمالية مرتقبة

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكّد لها استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت رئيسة مجلس الاتحاد «المجلس الأعلى للبرلمان الروسي» للصحفيين،أمس، عقب اجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي أن:«كيم جونج أون أكّد الأهمية البالغة لدور روسيا في التسوية السياسية والدبلوماسية لقضية شبه الجزيرة الكورية النووية»، وفقاً لقناة «روسيا اليوم».

وتابعت: إن موقفه وموقف الرئيس بوتين في هذه القضية متطابقان.

وذكرت ماتفيينكو أيضاً: «سلمت رسالة الرئيس بوتين للزعيم الكوري الشمالي، وفي رده على الرسالة أكد استعداده لزيارة روسيا». وأوضحت: «يخطط الزعيم الكوري الشمالي لمناقشة استراتيجية وآفاق التعاون بين البلدين مع بوتين، فضلاً عن مجموعة كاملة من القضايا الخطيرة ذات الصلة في جدول الأعمال العالمي».