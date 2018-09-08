مدير مشروع سد النهضة مات منتحراً

المصدر: أديس أبابا - رويترز

أعلنت الشرطة أن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الذي عُثر عليه ميتاً في سيارته في أديس أبابا يوم 26 يوليو الماضي، أقدم على الانتحار.

وقال رئيس مفوضية الشرطة الاتحادية زينو جمال للصحافيين «كشف التحقيق أنه استخدم سلاحه وقتل نفسه». وكان سيمجنيو واجهة سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار والمشيد على نهر النيل والذي تعتبره إثيوبيا حجر الزاوية في مسعاها لأن تصبح أكبر مُصدر للكهرباء في إفريقيا.

وتمضي إثيوبيا في تنفيذ المشروع برغم معارضة مصر التي تخشى أن يؤثر على سريان النيل مصدرها الرئيسي للمياه. وفي يونيو الماضي تعهد زعيما مصر وإثيوبيا بحل الخلافات بين البلدين سلمياً. واكتمل بناء نصف السد في الوقت الراهن لكن الحكومة تقول إنه مصمم لإنتاج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء بعد اكتماله.