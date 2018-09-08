السجن 4 سنوات لزعيم الأكراد في تركيا

المصدر: أنقرة - أ.ف.ب

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أن محكمة تركية أصدرت أمس حكما بحبس زعيمه السابق صلاح الدين دميرتاش لمدة أربع سنوات وثمانية أشهر لإدانته بـ«الدعاية الإرهابية».

ودميرتاش موقوف منذ نوفمبر 2016، وقد رشحه حزبه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 يونيو الماضي، وفاز فيها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بولاية رئاسية ثانية معززة الصلاحيات.

وأعلن الحزب على «تويتر» «بسبب مدافعتهما عن السلام، حُكم على دميرتاش بالحبس أربع سنوات وثمانية أشهر، وعلى أوندر ثلاث سنوات وستة أشهر»، منددا بـ«سياسة حرب» تنتهجها الحكومة التركية.

وسري ثريا أوندر نائب سابق عن الحزب يُحاكم مع دميرتاش في القضية التي تنظر فيها محكمة سيليفري قرب اسطنبول.

ودميرتاش الموقوف منذ نوفمبر 2016 على خلفية اتهامه بممارسة أنشطة «إرهابية» ملاحق في عدة ملفات ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاماً في إطار القضية الرئيسية.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً. وتعرض الحزب، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية، لحملة قمع من قبل الحكومة على خلفية الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في يوليو 2016. والعديد من قادته مسجونون أو ملاحقون قضائيا.