مقاتلات أميركية ترافق قاذفات روسية في القطب الشمالي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية "تو-95 أم أس" قامت بالتحليق المخطط فوق المحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرنغ وأخوتسك، مؤكدة أن مقاتلات أميركية كانت ترافقها خلال التحليق.

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة: "قامت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 أم أس" التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية بالتحليق المخطط فوق المياه المحايدة للمحيط المتجمد الشمالي وبحري بيرنغ وأوخوتسك، وفق ما نشره موقع روسيا اليوم.

وفي بعض مراحل خطها كانت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية ترافقها مقاتلتان أميركيتان من طراز "F-22".