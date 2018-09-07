مقال غير موقّع يثير بلبلة في البيت الأبيض

المصدر: واشنطن - وكالات

دخلت الإدارة الأميركية في دوامة البحث لتحديد هوية الذي كتب مقالاً من دون توقيع ندّد فيه بسلوك خطير ومزعج للرئيس دونالد ترامب. وبعدما أشار ترامب، مساء الأربعاء الماضي، في تغريدة غاضبة إلى «خيانة» محتملة عاد، صباح أمس، ليندد بسلوك يمارسه «اليسار»، وبما وصفه «إعلام الأخبار الكاذبة»، واصفاً المقال بأنه «جبان».

وتحت عنوان: «أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب»، روى عضو في الإدارة في مقال نشرته «نيويورك تايمز» كيف يجهد مع آخرين للتصدي من الداخل «لأسوأ شطحات رئيس ذي نزعة قيادية تافهة ومتهورة وغير فعّالة».

وأمام هذه الضجة سارع 4 من كبار مسؤولي البيت الأبيض إلى النأي بأنفسهم عن المقال.

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