بومبيو «متفائل» بإصلاح العلاقات مع باكستان

المصدر: إسلام أباد - أ.ف.ب

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه متفائل بإصلاح العلاقات مع باكستان، بعد اجتماعات ودية في إسلام أباد مع عدد من المسؤولين بينهم رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

ويأتي تغير اللهجة بعد أيام من تأكيد واشنطن خططها إلغاء مساعدات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، فيما أعرب خان عن تفاؤله ببداية جديدة في العلاقات المضطربة بين الحليفين.

وقال بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) السابق، للصحافيين قبل مغادرته إسلام أباد إنه تم خلال اجتماعاته بحث «مجموعة واسعة» من القضايا من بينها جهود «التوصل إلى حل سلمي في أفغانستان».

وقال «أنا متفائل بأن الأساس الذي وضعناه اليوم سيعد الأرضية للنجاح المتواصل» إلا أنه أضاف إن استئناف واشنطن للمساعدات العسكرية «لن يتم قبل فترة طويلة».

ويتهم المسؤولون الأميركيون إسلام أباد بتجاهل أو حتى التعاون مع مجموعات مسلحة على غرار حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تشنان هجمات في أفغانستان من ملاذات آمنة على الحدود بين البلدين. وتنفي إسلام أباد الاتهامات الموجهة إليها.

وصرح بومبيو على متن الطائرة قبل زيارته أن الوقت قد حان «لطي الصفحة» مشيرا إلى أن انتخاب خان، الذي وعد بالسعي لتحسين العلاقات مع واشنطن، يمكن أن يوفر زخماً جديداً. كما أعرب خان ووزير خارجيته شاه محمود قريشي عن تفاؤلهما، بحسب تقارير.